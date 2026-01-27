АПБА в феврале проведет мониторинги птичьего гриппа
Здоровье
- 27 января, 2026
- 14:56
Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) со 2 по 6 февраля проведут очередные эпизоотологические мониторинги c целью изучения ситуации с птичьим гриппом в стране.
Как сообщает Report со ссылкой на АПБА, мониторинг будет проводиться на территориях охотничьих хозяйств и национальных парков, включая водно-болотные, прибрежные и другие зоны.
С целью выявления возбудителя заболевания будут отлавливаться дикие птицы. Также для проведения лабораторных исследований будут взяты диагностические образцы у домашних птиц, содержащихся в некоторых промышленных птицеводческих предприятиях и в семейных хозяйствах на территории Азербайджана.
