Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения

    АПБА в феврале проведет мониторинги птичьего гриппа

    Здоровье
    • 27 января, 2026
    • 14:56
    АПБА в феврале проведет мониторинги птичьего гриппа

    Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) со 2 по 6 февраля проведут очередные эпизоотологические мониторинги c целью изучения ситуации с птичьим гриппом в стране.

    Как сообщает Report со ссылкой на АПБА, мониторинг будет проводиться на территориях охотничьих хозяйств и национальных парков, включая водно-болотные, прибрежные и другие зоны.

    С целью выявления возбудителя заболевания будут отлавливаться дикие птицы. Также для проведения лабораторных исследований будут взяты диагностические образцы у домашних птиц, содержащихся в некоторых промышленных птицеводческих предприятиях и в семейных хозяйствах на территории Азербайджана.

    птичий грипп мониторинг АПБА продовольственная безопасность
    Azərbaycanda quş qripinə qarşı növbəti monitorinqlər keçiriləcək

    Последние новости

    15:29

    Число жертв пожара в торговом центре в Пакистане превысило 73 человека

    Другие страны
    15:12

    Президент Казахстана и глава МИД Израиля обсудили расширение двустороннего сотрудничества

    В регионе
    15:07

    В МВД Узбекистана создадут департамент по киберпреступности

    В регионе
    15:04

    Бишкек и Тбилиси подтвердили готовность углублять партнерство

    В регионе
    15:00

    КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря

    Другие страны
    14:58
    Фото

    Азербайджан отправил в Украину очередную партию гумпомощи

    Энергетика
    14:56
    Фото

    Азербайджан и Монголия обсудили устойчивое городское развитие

    Инфраструктура
    14:56

    АПБА в феврале проведет мониторинги птичьего гриппа

    Здоровье
    14:45

    В Азербайджане подготовлен новый законопроект "О правах ребенка"

    Милли Меджлис
    Лента новостей