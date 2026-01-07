Premyer Liqa: "Qarabağ" - "Turan Tovuz" matçının tarixi açıqlanıb
Futbol
- 07 yanvar, 2026
- 12:32
Misli Premyer Liqasında XVIII turun oyun proqramı açıqlanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Peşəkar Futbol Liqası məlumat yayıb.
Misli Premyer Liqası
II dövrə, XVIII tur
30 yanvar
14:30. "Karvan-Yevlax" – "Sumqayıt"
Yevlax şəhər stadionu
17:00. "Qəbələ" – "İmişli"
Qəbələ şəhər stadionu
31 yanvar
14:30. "Kəpəz" – "Şamaxı"
Yevlax şəhər stadionu
17:00. "Zirə" – "Sabah"
Zirə İdman Kompleksinin stadionu
1 fevral
16:00. "Araz - Naxçıvan" – "Neftçi"
"Liv Bona Dea Arena"
18:30. "Qarabağ" – "Turan Tovuz"
"Azərsun Arena"
Son xəbərlər
13:20
Türkiyədə qəzaya uğrayan Liviya təyyarəsinin "qara qutu"su zədələnibRegion
13:20
Albaniya klubuna keçən azərbaycanlı futbolçu: "Özümü Avropada sınamağa üstünlük verdim"Futbol
13:11
Paris aeroportlarında əlverişsiz hava şəraiti 150-yə yaxın reysin ləğvinə səbəb olubDigər ölkələr
13:05
Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin şirkəti ləğv olunurBiznes
13:01
Bakı və Kiyev regionlararası əlaqələri intensivləşdirmək niyyətindədirXarici siyasət
12:48
Azərbaycan Premyer Liqasında XIX turun oyun proqramı məlum olubFutbol
12:43
Azərbaycan Kuboku: 1/4 final mərhələsinin ilk oyunlarının vaxtı dəqiqləşibFutbol
12:40
Sabah hava yağmursuz və dumanlı olacaq - PROQNOZEkologiya
12:32