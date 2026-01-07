İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    Futbol
    • 07 yanvar, 2026
    • 12:32
    Premyer Liqa: Qarabağ - Turan Tovuz matçının tarixi açıqlanıb

    Misli Premyer Liqasında XVIII turun oyun proqramı açıqlanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Peşəkar Futbol Liqası məlumat yayıb.

    Misli Premyer Liqası

    II dövrə, XVIII tur

    30 yanvar

    14:30. "Karvan-Yevlax" – "Sumqayıt"

    Yevlax şəhər stadionu

    17:00. "Qəbələ" – "İmişli"

    Qəbələ şəhər stadionu

    31 yanvar

    14:30. "Kəpəz" – "Şamaxı"

    Yevlax şəhər stadionu

    17:00. "Zirə" – "Sabah"

    Zirə İdman Kompleksinin stadionu

    1 fevral

    16:00. "Araz - Naxçıvan" – "Neftçi"

    "Liv Bona Dea Arena"

    18:30. "Qarabağ" – "Turan Tovuz"

    "Azərsun Arena"

    Премьер-лига: Названа ​​дата матча "Карабах" - "Туран Товуз"

