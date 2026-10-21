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    "Mançester Yunayted" İngiltərə klubları arasında avrokuboklar tarixində antirekorda imza atıb

    Futbol
    • 21 oktyabr, 2026
    • 21:57
    Mançester Yunayted İngiltərə klubları arasında avrokuboklar tarixində antirekorda imza atıb

    "Mançester Yunayted" İngiltərə klubları arasında avrokuboklar tarixində antirekorda imza atıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Opta" statistik portalı məlumat yayıb.

    UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin III turunda İtaliyanın "Komo" komandası ilə qarşılaşan "qırmızı şeytanlar" matçın 2-ci dəqiqəsində qol buraxıb.

    Niko Pasın vurduğu qoldan sonra ilk hissə meydan sahiblərinin 1:0 hesablı üstünlüyü ilə başa çatıb.

    Beləliklə, "Mançester Yunayted" avrokuboklar tarixində ardıcıl iki oyunun ilk iki dəqiqəsində qol buraxan ilk İngiltərə klubu olub. Komanda əvvəlki turda "Atletiko" ilə matçın 1-ci dəqiqəsində qapısında qol görmüşdü.

    UEFA Çempionlar Liqası Mançester Yunayted FK Komo FK
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