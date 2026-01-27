Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по объему страховых выплат (2025)
- 27 января, 2026
- 14:37
Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана представляет рэнкинг действующих в стране страховых компаний по объему страховых выплат в прошлом году:
|
№
|
Страховые компании
|
Страховые выплаты
(млн манатов)
|
Годовая динамика
|
1
|
PASHA Life Insurance
|
561,073
|
34,0%
|
2
|
PASHA Insurance
|
140,665
|
-0,4%
|
3
|
Ateshgah Life Insurance
|
69,792
|
31,1%
|
4
|
Ateshgah Insurance
|
40,469
|
39,5%
|
5
|
Gala Insurance
|
27,067
|
56,0%
|
6
|
Mega Insurance
|
16,146
|
2,8%
|
7
|
Azerbaijan Industry Insurance
|
13,143
|
8,6%
|
8
|
A-Group Insurance
|
12,014
|
-13,4%
|
9
|
Xalq Insurance
|
10,883
|
9,4%
|
10
|
Agro Insurance
|
9,156
|
42,9%
|
11
|
Atainsurance
|
5,857
|
36,3%
|
12
|
Xalq Life Insurance
|
4,877
|
-17,8%
|
13
|
Mega Life Insurance
|
4,583
|
346,0%
|
14
|
Gala Life Insurance
|
2,607
|
-39,1%
|
15
|
Azinsurance
|
1,836
|
20,3%
|
16
|
Silkway Insurance
|
0,227
|
-11,4%
|
Итого
|
920,395
|
22,3%
