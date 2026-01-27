Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по объему страховых выплат (2025)

    Финансы
    • 27 января, 2026
    • 14:37
    Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по объему страховых выплат (2025)

    Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана представляет рэнкинг действующих в стране страховых компаний по объему страховых выплат в прошлом году:

    Страховые компании

    Страховые выплаты

    (млн манатов)

    Годовая динамика

    1

    PASHA Life Insurance

    561,073

    34,0%

    2

    PASHA Insurance

    140,665

    -0,4%

    3

    Ateshgah Life Insurance

    69,792

    31,1%

    4

    Ateshgah Insurance

    40,469

    39,5%

    5

    Gala Insurance

    27,067

    56,0%

    6

    Mega Insurance

    16,146

    2,8%

    7

    Azerbaijan Industry Insurance

    13,143

    8,6%

    8

    A-Group Insurance

    12,014

    -13,4%

    9

    Xalq Insurance

    10,883

    9,4%

    10

    Agro Insurance

    9,156

    42,9%

    11

    Atainsurance

    5,857

    36,3%

    12

    Xalq Life Insurance

    4,877

    -17,8%

    13

    Mega Life Insurance

    4,583

    346,0%

    14

    Gala Life Insurance

    2,607

    -39,1%

    15

    Azinsurance

    1,836

    20,3%

    16

    Silkway Insurance

    0,227

    -11,4%

    Итого

    920,395

    22,3%
    ренкинг страхование ЦБА
    Azərbaycandakı sığorta şirkətlərinin sığorta ödənişlərinin məbləğinə görə renkinqi (2025)

