    • 27 января, 2026
    • 14:58
    Азербайджан отправил в Украину очередную партию гумпомощи.

    Как сообщает сумгайытское бюро Report, груз, состоящий из электротехнического оборудования, был отправлен с территории Сумгайытского технологического парка.

    Отправка гуманитарной помощи осуществлена ​​Министерством энергетики на основе соответствующего распоряжения президента Ильхама Алиева.

    Отметим, что Азербайджан и ранее отправлял в Украину гуманитарную помощь, связанную с электроснабжением.

    Azərbaycan Ukraynaya növbəti humanitar yardım göndərib
    Azerbaijan sends another batch of humanitarian aid to Ukraine

    Азербайджан отправил в Украину очередную партию гумпомощи

    Лента новостей