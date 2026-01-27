Азербайджан отправил в Украину очередную партию гумпомощи.

Как сообщает сумгайытское бюро Report, груз, состоящий из электротехнического оборудования, был отправлен с территории Сумгайытского технологического парка.

Отправка гуманитарной помощи осуществлена ​​Министерством энергетики на основе соответствующего распоряжения президента Ильхама Алиева.

Отметим, что Азербайджан и ранее отправлял в Украину гуманитарную помощь, связанную с электроснабжением.