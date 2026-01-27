Азербайджан отправил в Украину очередную партию гумпомощи
Энергетика
- 27 января, 2026
- 14:58
Азербайджан отправил в Украину очередную партию гумпомощи.
Как сообщает сумгайытское бюро Report, груз, состоящий из электротехнического оборудования, был отправлен с территории Сумгайытского технологического парка.
Отправка гуманитарной помощи осуществлена Министерством энергетики на основе соответствующего распоряжения президента Ильхама Алиева.
Отметим, что Азербайджан и ранее отправлял в Украину гуманитарную помощь, связанную с электроснабжением.
Последние новости
15:29
Число жертв пожара в торговом центре в Пакистане превысило 73 человекаДругие страны
15:12
Президент Казахстана и глава МИД Израиля обсудили расширение двустороннего сотрудничестваВ регионе
15:07
В МВД Узбекистана создадут департамент по киберпреступностиВ регионе
15:04
Бишкек и Тбилиси подтвердили готовность углублять партнерствоВ регионе
15:00
КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моряДругие страны
14:58
Фото
Азербайджан отправил в Украину очередную партию гумпомощиЭнергетика
14:56
Фото
Азербайджан и Монголия обсудили устойчивое городское развитиеИнфраструктура
14:56
АПБА в феврале проведет мониторинги птичьего гриппаЗдоровье
14:45