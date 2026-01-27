Бишкек и Тбилиси подтвердили готовность углублять партнерство

Кыргызстан и Грузия подтвердили готовность углублять партнерство, обсудив перспективы развития сотрудничества в политической, экономической, культурно-гуманитарной и других сферах.

Как передает Report со ссылкой на МИД Кыргызстана, данные вопросы обсуждались в ходе кыргызско-грузинских политических консультаций между министерствами иностранных дел двух стран в Бишкеке.

Кыргызскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Медер Абакиров, грузинскую - заместитель министра иностранных дел Грузии Александр Хвтисиашвили.

В ходе консультаций стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах. Отмечена позитивная динамика развития отношений и выражена готовность продолжать углубление партнерства.

Абакиров подчеркнул важность дальнейшего укрепления политического диалога, основанного на традиционной дружбе, доверии и взаимном уважении. По его словам, организация визитов на высоком и высшем уровнях и укрепление дипломатического взаимодействия создает дополнительные возможности для развития двусторонних отношений.

Со стороны Грузии была отмечена твердая приверженность укреплению политического, экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества с Кыргызстаном. Грузинская сторона подтвердила готовность реализовывать совместные проекты и поддерживать обмен опытом, что позволит вывести отношения между странами на новый качественный уровень.

По итогам встречи стороны подтвердили намерение поддерживать регулярный диалог, координировать совместные инициативы и реализовывать проекты, способствующие укреплению взаимовыгодного сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах.