Азербайджан и Монголия обсудили устойчивое городское развитие
Инфраструктура
- 27 января, 2026
- 14:56
Председатель Госкомитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев встретился с послом Монголии в Азербайджане Гомбосурэном Мунхбаяром.
Как сообщает Report со ссылкой на комитет, в ходе встречи были обсуждены вопросы участия Монголии во Всемирном градостроительном форуме (WUF13), а также актуальные аспекты устойчивого городского развития.
Стороны обменялись мнениями по вопросам подходов к реализации градостроительной политики в обеих странах.
В связи с завершением дипломатической миссии посла в Азербайджане председатель комитета Анар Гулиев выразил благодарность за вклад в развитие двусторонних отношений и пожелал ему успехов в дальнейшей профессиональной деятельности.
