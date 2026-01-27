Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Азербайджан и Монголия обсудили устойчивое городское развитие

    Инфраструктура
    • 27 января, 2026
    • 14:56
    Азербайджан и Монголия обсудили устойчивое городское развитие

    Председатель Госкомитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев встретился с послом Монголии в Азербайджане Гомбосурэном Мунхбаяром.

    Как сообщает Report со ссылкой на комитет, в ходе встречи были обсуждены вопросы участия Монголии во Всемирном градостроительном форуме (WUF13), а также актуальные аспекты устойчивого городского развития.

    Стороны обменялись мнениями по вопросам подходов к реализации градостроительной политики в обеих странах.

    В связи с завершением дипломатической миссии посла в Азербайджане председатель комитета Анар Гулиев выразил благодарность за вклад в развитие двусторонних отношений и пожелал ему успехов в дальнейшей профессиональной деятельности.

