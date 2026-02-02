Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах

    Нефть подешевела на 4% на сигналах снижения напряженности между США и Ираном

    Энергетика
    • 02 февраля, 2026
    • 09:59
    Нефть подешевела на 4% на сигналах снижения напряженности между США и Ираном

    Котировки нефти потеряли более 4% в понедельник на сигналах снижения напряженности в отношениях США и Ирана.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

    Апрельские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на лондонской бирже ICE Futures на $3,31 (4,77%) до $66,01 за баррель.

    Мартовские фьючерсы на нефть марки WTI подешевели на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX на $3,21 (4,92%), до $62 за баррель.

    В выходные американский президент Дональд Трамп заявил о том, что Иран "серьезно" относится к переговорам по спорным с США вопросам. Это ослабило опасения инвесторов, связанные с возможностью нанесения Вашингтоном удара по Ирану. Ранее Трамп неоднократно угрожал вмешательством, если Тегеран не согласится на ядерную сделку или продолжит жестко подавлять митинги.

    стоимость нефти Brent WTI США Иран фьючерсы
    Oil prices fall 4% on signs of easing tensions between US, Iran
    Ты - Король

    Последние новости

    10:27

    Число погибших из-за крушения парома на Филиппинах возросло до 43

    Другие страны
    10:26

    Кабмин утвердил новые правила ввоза мобильных устройств для личного пользования

    Бизнес
    10:25
    Фото

    В Париже оценили вклад Азербайджана в рамках председательства в МТФ

    Инфраструктура
    10:11

    В Гедабее 12-летний ребенок умер от отравления угарным газом

    Происшествия
    10:10

    Из-за циклона "Фития" на Мадагаскаре три человека погибли, 28 тыс. пострадали

    Другие страны
    10:03

    Прокуратура Джалилабада возбудила уголовное дело по факту покушения мужчины на племянников

    Происшествия
    10:02

    Председатель УМК отправился с визитом в ОАЭ

    Религия
    09:59

    Нефть подешевела на 4% на сигналах снижения напряженности между США и Ираном

    Энергетика
    09:52

    В США в результате последствий снегопада число погибших достигло 100 человек

    Другие страны
    Лента новостей