Нефть подешевела на 4% на сигналах снижения напряженности между США и Ираном

Котировки нефти потеряли более 4% в понедельник на сигналах снижения напряженности в отношениях США и Ирана.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Апрельские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на лондонской бирже ICE Futures на $3,31 (4,77%) до $66,01 за баррель.

Мартовские фьючерсы на нефть марки WTI подешевели на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX на $3,21 (4,92%), до $62 за баррель.

В выходные американский президент Дональд Трамп заявил о том, что Иран "серьезно" относится к переговорам по спорным с США вопросам. Это ослабило опасения инвесторов, связанные с возможностью нанесения Вашингтоном удара по Ирану. Ранее Трамп неоднократно угрожал вмешательством, если Тегеран не согласится на ядерную сделку или продолжит жестко подавлять митинги.