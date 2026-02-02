Председатель УМК отправился с визитом в ОАЭ
Религия
- 02 февраля, 2026
- 10:02
Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде отправился с визитом в Абу-Даби.
Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу УМК, визит осуществляется по приглашению генерального секретаря организации "Премия Заида за человеческое братство" Мохаммеда Абдулсалама.
В рамках визита председатель УМК примет участие в церемонии награждения лауреатов "Премии Заида за человеческое братство" за 2026 год.
Премия учреждена Фондом шейха Заида Объединенных Арабских Эмиратов.
