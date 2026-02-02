В Париже оценили вклад Азербайджана в рамках председательства в МТФ

Азербайджан был представлен на Неделе Совета корпоративного партнерства Международного транспортного форума (МТФ), прошедшем в столице Франции Париже.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта, в ходе открытия мероприятия генеральный секретарь МТФ Юн Тэ Ким отметил решающую роль партнерства в формировании устойчивых транспортных систем и высоко оценил вклад Азербайджана в период председательства в Форуме.

Посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева подчеркнула, что в рамках председательства в МТФ наша страна выступила с рядом важных инициатив. По ее словам, были разработаны политические рекомендации по цифровой связности и развитию городского транспорта, обеспечено активное участие на глобальных платформах, а также увеличен вклад председательства в исследовательские платформы МТФ.

Представитель министерства, командированный в Париж, Алиш Исмаилов рассказал о скоординированной деятельности в сфере различных видов транспорта в Азербайджане, подчеркнув, что создание Координационных советов по транспорту и транзитным перевозкам, а также холдинга AZCON является важным механизмом в этой сфере.