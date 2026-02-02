İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış”

    Azərbaycan Beynəlxalq Nəqliyyat Forumunun tədbirində təmsil olunub

    İnfrastruktur
    • 02 fevral, 2026
    • 09:50
    Azərbaycan Beynəlxalq Nəqliyyat Forumunun tədbirində təmsil olunub

    Azərbaycan Fransanın paytaxtı Parisdə keçirilmiş Beynəlxalq Nəqliyyat Forumunun (BNF) Korporativ Tərəfdaşlıq Şurası Həftəsində təmsil olunub.

    "Report" bu barədə Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, tədbirin açılış tədbirində çıxış edən BNF-nin Baş katibi Yunq Ta Kim dayanıqlı nəqliyyat sistemlərinin formalaşmasında tərəfdaşlığın həlledici rolundan danışıb, Azərbaycanın Foruma prezidentliyi dövründə daha yaxşı əlaqələndirilmiş dünyaya töhfə vermək istədiyini yüksək qiymətləndirib.

    Azərbaycanın Fransadakı səfiri Leyla Abdullayeva ölkəmizin BNF-yə prezidentliyi çərçivəsində mühüm təşəbbüslərlə çıxış etdiyini vurğulayıb. O, bildirib ki, rəqəmsal bağlantı və şəhər nəqliyyatının inkişafı üzrə siyasət tövsiyəsi hazırlanıb, qlobal platformalarda fəal iştirak təmin olunur, həmçinin prezidentliyin BNF tədqiqat platformalarına töhfəsi artır.

    Nazirliyinin Parisə ezam olunan nümayəndəsi Əliş İsmayılov qeyd edib ki, müasir dövrdə dayanıqlı nəqliyyat həm infrastruktura, həm də idarəetmə, koordinasiya, məlumat və etimada əsaslanır. O, ölkəmizdə nəqliyyatın ayrı-ayrı növlərinin koordinasiyalı fəaliyyətindən də danışıb, Nəqliyyatı Əlaqələndirmə və Tranzit Yükdaşımalar üzrə Koordinasiya şuralarının, "AZCON Holding"in yaradılmasının bu baxımdan mühüm mexanizm olduğunu vurğulayıb.

    Azərbaycan həmçinin "Dayanıqlı nəqliyyatın idarə edilməsi" adlı paneldə təmsil olunub. Korporativ Tərəfdaşlıq Şurası Həftəsində fəal iştirak ölkəmizin nəqliyyatın gələcəyi üçün dialoq və əməkdaşlığın gücləndirilməsində maraqlı olduğunu bir daha nümayiş etdirir.

    Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi Beynəlxalq Nəqliyyat Forumu
    Foto
    В Париже оценили вклад Азербайджана в рамках председательства в МТФ

    Son xəbərlər

    10:20

    "Fitiya" siklonu nəticəsində Madaqaskarda 28 min nəfər zərər çəkib

    Digər ölkələr
    10:19

    İlham Əliyev Gənclər Günü münasibətilə Azərbaycan gənclərinə müraciət ünvanlayıb

    Daxili siyasət
    10:15

    Cəlilabadda qardaşı uşaqlarını öldürməyə cəhddə şübhəli bilinən əmi içkili olub - TƏFƏRRÜAT - YENİLƏNİB

    Hadisə
    10:10

    Xəstəliyə və ya xəsarətə görə xəstəlik vərəqələrinin tərtibatında dəyişiklik edilib

    Sağlamlıq
    10:09

    Azərbaycanda vergi-gömrük sahəsində güzəşt və azadolmalar təsnifləşdiriləcək

    Biznes
    10:08

    ABŞ-də qar fırtınası səbəbindən ölənlərin sayı 100-ə çatıb

    Digər ölkələr
    10:06

    AMB-nin baş direktoru: "⁠Bugünkü bank sistemi mümkün şoklara qarşı daha hazırlıqlıdır" - MÜSAHİBƏ

    Maliyyə
    10:05

    "Mançester Yunayted"in portuqaliyalı futbolçusu şəxsi rekordunu təkrarlayıb

    Futbol
    10:02

    Azərbaycanda gömrük sərhədindən güzəştli qaydada keçirilən malların siyahısı genişləndirilib

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti