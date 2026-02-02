Из-за циклона "Фития" на Мадагаскаре три человека погибли, 28 тыс. пострадали

В результате прохождения циклона "Фития" над Мадагаскаром три человека погибли, свыше 28 тыс. пострадали.

Как передает Report, об этом сообщила газета L'Express de Madagascar со ссылкой на Национальное бюро управления рисками катастроф.

Из числа пострадавших 8 484 человека были вынуждены покинуть свои дома. Из них 7 326 были размещены в 34 приютах, а еще 1 158 нашли убежище у родственников или соседей. Дома также получили серьезные повреждения - 6 139 домов были затоплены, 104 повреждены, а 813 разрушены.

Больше всего пострадали районы на западе страны - Аналаманга, Буэни, Вакинанкаратра, Мелаки, Суфиа.

Отмечается, что циклон сопровождался обильными ливнями. По оценкам синоптиков, могло выпасть до 150 мм осадков, что привело к резкому подъему уровня воды в реках, наводнениям и оползням.