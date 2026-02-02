İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış”
    "Fitiya" siklonu nəticəsində Madaqaskarda 28 min nəfər zərər çəkib

    • 02 fevral, 2026
    • 10:20
    Fitiya siklonu nəticəsində Madaqaskarda 28 min nəfər zərər çəkib

    "Fitiya" siklonunun Madaqaskar üzərindən keçməsi nəticəsində 3 nəfər həlak olub, 28 mindən çox insan zərər çəkib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "L'Express de Madagascar" qəzeti Fəlakət Risklərinin İdarə Edilməsi üzrə Milli Büroya istinadən bildirib.

    Zərərçəkənlərdən 8 484 nəfəri evlərini tərk etməli olub. Onlardan 7 326 nəfər 34 sığınacaqda yerləşdirilib. 6 139 ev su altında qalıb, 104 evə ziyan dəyib, 813 ev isə dağılıb.

    Ən çox zərər çəkən rayonlar ölkənin qərbində yerləşən Analamanqa, Bueni, Vakinankaratra, Melaki və Sufia olub.

    Qeyd olunur ki, siklon güclü yağışlarla müşayiət olunub ki, bu da çaylarda suyun səviyyəsinin kəskin qalxmasına, daşqınlara və torpaq sürüşmələrinə səbəb olub.

    Madaqaskar siklon
    Из-за циклона "Фития" на Мадагаскаре три человека погибли, 28 тыс. пострадали
    3 killed, over 28,000 affected as cyclone Fytia hits Madagascar

