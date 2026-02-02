Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Кабмин утвердил новые правила ввоза мобильных устройств для личного пользования

    Бизнес
    02 февраля, 2026
    10:26
    Кабмин Азербайджана утвердил новые правила ввоза мобильных устройств из-за границы для личного пользования.

    Как сообщает Report, отныне разрешено ввозить через таможенную границу один мобильный телефон в год в льготном порядке - без уплаты таможенных платежей.

    Соответствующие поправки в "Правила льготного и упрощенного перемещения физическими лицами через таможенную границу товаров, не предназначенных для производственных или коммерческих целей" подписал премьер-министр Али Асадов.

    В то же время, если таможенная стоимость ввозимых мобильных устройств превышает месячные лимиты, установленные правилами ($800 при личном ввозе и $300 при пересылке через международную почту или курьерскую компанию), таможенное оформление будет осуществляться в упрощенном порядке с взиманием соответствующих платежей с суммы превышения после вычета предусмотренного лимита.

    Решение вступает в силу с 1 января 2026 года.

    Azərbaycanda gömrük sərhədindən güzəştli qaydada keçirilən malların siyahısı genişləndirilib
