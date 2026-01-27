Кабмин Азербайджана внес изменения в правила продления разрешений на строительство

Кабинет министров Азербайджана внес изменения в "Случаи, связанные с продлением срока действия разрешения на строительство", утвержденные постановлением от 5 июля 2016 года.

Как сообщает Report, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал новое постановление.

Согласно документу, информация, касающаяся решения о продлении срока действия разрешения на строительство либо об обоснованном отказе теперь будет предоставляться в Государственный реестр строительства не в течение трех рабочих дней, как было предусмотрено статьей 75.14 Градостроительного и Строительного кодекса, а непосредственно сразу после принятия решения.