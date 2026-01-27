Кабмин Азербайджана внес изменения в правила продления разрешений на строительство
Инфраструктура
- 27 января, 2026
- 14:42
Кабинет министров Азербайджана внес изменения в "Случаи, связанные с продлением срока действия разрешения на строительство", утвержденные постановлением от 5 июля 2016 года.
Как сообщает Report, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал новое постановление.
Согласно документу, информация, касающаяся решения о продлении срока действия разрешения на строительство либо об обоснованном отказе теперь будет предоставляться в Государственный реестр строительства не в течение трех рабочих дней, как было предусмотрено статьей 75.14 Градостроительного и Строительного кодекса, а непосредственно сразу после принятия решения.
Последние новости
15:29
Число жертв пожара в торговом центре в Пакистане превысило 73 человекаДругие страны
15:12
Президент Казахстана и глава МИД Израиля обсудили расширение двустороннего сотрудничестваВ регионе
15:07
В МВД Узбекистана создадут департамент по киберпреступностиВ регионе
15:04
Бишкек и Тбилиси подтвердили готовность углублять партнерствоВ регионе
15:00
КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моряДругие страны
14:58
Фото
Азербайджан отправил в Украину очередную партию гумпомощиЭнергетика
14:56
Фото
Азербайджан и Монголия обсудили устойчивое городское развитиеИнфраструктура
14:56
АПБА в феврале проведет мониторинги птичьего гриппаЗдоровье
14:45