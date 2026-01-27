В МВД Узбекистана создадут департамент по киберпреступности

В Министерстве внутренних дел Узбекистана будет создан отдельный департамент по киберпреступности.

Как передает Report со ссылкой на сообщение пресс-секретаря президента Узбекистана Шерзода Асадова, об этом глава государства заявил в ходе совещания, посвященного мерам по созданию безопасной среды в столице и формированию образцовой практики эффективного обеспечения общественной безопасности.

Такое решение принято в связи с ростом числа киберпреступлений и усложнением их форм, включая кражу персональных данных, подделку голоса и внешности с помощью искусственного интеллекта, а также распространение вредоносных файлов.

Отмечено, что для оперативного раскрытия и предотвращения таких преступлений сотрудникам правоохранительных органов необходимо в совершенстве овладеть кибертехнологиями и искусственным интеллектом.

В связи с этим в министерстве внутренних дел будет создан отдельный департамент по киберпреступности, за который лично будет отвечать министр.

В Министерстве юстиции будет открыто отдельное управление по киберпреступности и цифровому праву.