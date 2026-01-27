Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения

    В МВД Узбекистана создадут департамент по киберпреступности

    В регионе
    • 27 января, 2026
    • 15:07
    В МВД Узбекистана создадут департамент по киберпреступности

    В Министерстве внутренних дел Узбекистана будет создан отдельный департамент по киберпреступности.

    Как передает Report со ссылкой на сообщение пресс-секретаря президента Узбекистана Шерзода Асадова, об этом глава государства заявил в ходе совещания, посвященного мерам по созданию безопасной среды в столице и формированию образцовой практики эффективного обеспечения общественной безопасности.

    Такое решение принято в связи с ростом числа киберпреступлений и усложнением их форм, включая кражу персональных данных, подделку голоса и внешности с помощью искусственного интеллекта, а также распространение вредоносных файлов.

    Отмечено, что для оперативного раскрытия и предотвращения таких преступлений сотрудникам правоохранительных органов необходимо в совершенстве овладеть кибертехнологиями и искусственным интеллектом.

    В связи с этим в министерстве внутренних дел будет создан отдельный департамент по киберпреступности, за который лично будет отвечать министр.

    В Министерстве юстиции будет открыто отдельное управление по киберпреступности и цифровому праву.

    Узбекистан Шавкат Мирзиёев МВД киберпреступность новый департамент кибермошенничество борьба с преступностью

    Последние новости

    15:29

    Число жертв пожара в торговом центре в Пакистане превысило 73 человека

    Другие страны
    15:12

    Президент Казахстана и глава МИД Израиля обсудили расширение двустороннего сотрудничества

    В регионе
    15:07

    В МВД Узбекистана создадут департамент по киберпреступности

    В регионе
    15:04

    Бишкек и Тбилиси подтвердили готовность углублять партнерство

    В регионе
    15:00

    КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря

    Другие страны
    14:58
    Фото

    Азербайджан отправил в Украину очередную партию гумпомощи

    Энергетика
    14:56
    Фото

    Азербайджан и Монголия обсудили устойчивое городское развитие

    Инфраструктура
    14:56

    АПБА в феврале проведет мониторинги птичьего гриппа

    Здоровье
    14:45

    В Азербайджане подготовлен новый законопроект "О правах ребенка"

    Милли Меджлис
    Лента новостей