    В Азербайджане подготовлен новый законопроект "О правах ребенка"

    Милли Меджлис
    • 27 января, 2026
    • 14:45
    В Азербайджане подготовлен новый законопроект "О правах ребенка".

    Как сообщает Report, законопроект, подготовленный при участии Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей, представлен на рассмотрение в Милли Меджлис.

    Завтра он будет вынесен на обсуждение в комитете по вопросам семьи, женщин и детей Милли Меджлиса.

    Напомним, что действующий в настоящее время закон с аналогичным названием был принят 19 мая 1998 года.

