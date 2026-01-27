В Азербайджане подготовлен новый законопроект "О правах ребенка"
Милли Меджлис
- 27 января, 2026
- 14:45
В Азербайджане подготовлен новый законопроект "О правах ребенка".
Как сообщает Report, законопроект, подготовленный при участии Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей, представлен на рассмотрение в Милли Меджлис.
Завтра он будет вынесен на обсуждение в комитете по вопросам семьи, женщин и детей Милли Меджлиса.
Напомним, что действующий в настоящее время закон с аналогичным названием был принят 19 мая 1998 года.
Последние новости
15:29
Число жертв пожара в торговом центре в Пакистане превысило 73 человекаДругие страны
15:12
Президент Казахстана и глава МИД Израиля обсудили расширение двустороннего сотрудничестваВ регионе
15:07
В МВД Узбекистана создадут департамент по киберпреступностиВ регионе
15:04
Бишкек и Тбилиси подтвердили готовность углублять партнерствоВ регионе
15:00
КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моряДругие страны
14:58
Фото
Азербайджан отправил в Украину очередную партию гумпомощиЭнергетика
14:56
Фото
Азербайджан и Монголия обсудили устойчивое городское развитиеИнфраструктура
14:56
АПБА в феврале проведет мониторинги птичьего гриппаЗдоровье
14:45