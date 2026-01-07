Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В аэропортах Парижа отменены до 150 рейсов из-за снегопада и гололеда

    Другие страны
    • 07 января, 2026
    • 12:56
    В аэропортах Парижа отменены до 150 рейсов из-за снегопада и гололеда

    Из-за снегопада в парижском аэропорту имени Шарля де Голля отменены около 100 рейсов, а в аэропорту Орли – примерно 40.

    Как передает Report со ссылкой на телеканал BMFTV, об этом заявил министр транспорта Франции Филипп Табаро.

    По его словам, отмена авиарейсов ожидалась еще накануне из-за продолжающихся неблагоприятных погодгых условий в Париже. Отмена, обусловленная операциями по очистке взлетно-посадочных полос от снега и удалению льда с самолетов, затронет примерно 40% рейсов, запланированных на период с 9:00 до 14:00 в аэропорту Шарль-де-Голль, и 25% рейсов, запланированных на период с 6:00 до 13:00 в Орли.

    Из-за снега и гололеда на обширной территории северо-западной Франции наблюдаются перебои в работе автомобильных, воздушных и железнодорожных сетей, а также общественного транспорта. В 38 департаментах объявлен оранжевый уровень опасности.

    По всей Франции образовались пробки общей протяженностью более 1 600 километров, из них почти 950 километров - в регионе Иль-де-Франс.

    отмена рейсов непогода Франция аэропорт Орли аэропорт Шарль де Голь
    Paris aeroportlarında əlverişsiz hava şəraiti 150-yə yaxın reysin ləğvinə səbəb olub

    Последние новости

    13:09

    Кубок Азербайджана: Определены даты первых матчей 1/4 финала

    Футбол
    13:07

    Теодора Георгиева: Азербайджанский газ - самый конкурентоспособный

    Энергетика
    13:05

    Пять автомобилей провалились под лед в Амурском заливе

    В регионе
    13:02

    Завтра в Баку и на Абшероне ожидается туман

    Экология
    12:57

    Баку и Киев нацелены на активизацию межрегиональных связей

    Внешняя политика
    12:56

    В аэропортах Парижа отменены до 150 рейсов из-за снегопада и гололеда

    Другие страны
    12:50

    Премьер-лига: Названа ​​дата матча "Карабах" - "Туран Товуз"

    Футбол
    12:34

    Эстония планирует завершить строительство инфраструктуры на границе с РФ к концу 2027 года

    Другие страны
    12:27

    В Хазарском районе Баку столкнулись два автомобиля, есть погибший

    Происшествия
    Лента новостей