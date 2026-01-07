В аэропортах Парижа отменены до 150 рейсов из-за снегопада и гололеда
- 07 января, 2026
- 12:56
Из-за снегопада в парижском аэропорту имени Шарля де Голля отменены около 100 рейсов, а в аэропорту Орли – примерно 40.
Как передает Report со ссылкой на телеканал BMFTV, об этом заявил министр транспорта Франции Филипп Табаро.
По его словам, отмена авиарейсов ожидалась еще накануне из-за продолжающихся неблагоприятных погодгых условий в Париже. Отмена, обусловленная операциями по очистке взлетно-посадочных полос от снега и удалению льда с самолетов, затронет примерно 40% рейсов, запланированных на период с 9:00 до 14:00 в аэропорту Шарль-де-Голль, и 25% рейсов, запланированных на период с 6:00 до 13:00 в Орли.
Из-за снега и гололеда на обширной территории северо-западной Франции наблюдаются перебои в работе автомобильных, воздушных и железнодорожных сетей, а также общественного транспорта. В 38 департаментах объявлен оранжевый уровень опасности.
По всей Франции образовались пробки общей протяженностью более 1 600 километров, из них почти 950 километров - в регионе Иль-де-Франс.