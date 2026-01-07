ВБ: Цены на кокосовое масло в декабре опустились до минимума с прошлой зимы
Финансы
- 07 января, 2026
- 13:28
Мировая цена кокосового масла, которое широко используется в производстве кондитерских изделий, в фармацевтике и косметике, в декабре опустилась до минимального значения с прошлой зимы.
Как передает Report, это следует из данных Всемирного банка.
Согласно данным ВБ, цена на кокосовое масло в прошлом месяце снизилась по сравнению с ноябрем почти на 5% - до $2 323 за тонну.
Таким образом, показатель находится на минимуме с февраля 2025 года, когда цена кокосового масла составляла $1 990 за тонну.
