    Завтра в Баку и на Абшероне ожидается туман

    Экология
    • 07 января, 2026
    • 13:02
    Завтра в Баку и на Абшероне ожидается туман

    8 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно.

    Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами возможен туман.

    Будет преобладать северо-западный ветер, который утром сменится умеренным юго-западным.

    Температура воздуха ночью составит 2-4, днем ​​- 8-12 градусов тепла. Атмосферное давление понизится с 765 до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 80-90, днем ​​- 65-70%.

    В регионах Азербайджана преимущественно без осадков, местами не исключается туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

    Температура воздуха ночью составит от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем ​​- 11-16 градусов тепла, в горах ночью - 0-5 градусов мороза, днем ​​- 5-10 градусов тепла.

