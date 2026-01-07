Теодора Георгиева: Азербайджанский газ - самый конкурентоспособный

Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Энергетика
    • 07 января, 2026
    • 13:07
    Азербайджанский газ является самым конкурентоспособным и основным источником поставок для Болгарии.

    Как сообщает Report, об этом в социальных сетях написала исполнительный директор ICGB - оператора греко-болгарского газового интерконнектора IGB - Теодора Георгиева.

    По ее словам, проект IGB прошел сложный путь - от недоверия и отсутствия ресурсов до полной реализации и стабильной эксплуатации.

    "В период с 2015 по 2026 годы мы прошли путь от ситуации, когда не было ни финансирования, ни трубопровода, ни окончательного инвестиционного решения, а в компании работали всего два сотрудника, до формирования цифрового и устойчивого оператора, обеспечивающего энергоснабжение Юго-Восточной Европы", - отметила Т. Георгиева.

    Она подчеркнула, что на начальном этапе проект сталкивался с отсутствием финансирования и кредитов, сложной структурой акционеров и корпоративного управления, а также с многочисленными геополитическими вызовами, давлением заинтересованных групп, апелляциями, проверками и попытками заблокировать его реализацию.

    "Несмотря на это, трубопровод был построен, нормативно-регуляторная база сформирована, финансирование обеспечено. В 2022 году, вопреки всем обстоятельствам, IGB был введен в эксплуатацию. Сегодня азербайджанский газ поступает в Болгарию бесперебойно, без ограничений и является наиболее конкурентоспособным и основным источником поставок", - подчеркнула исполнительный директор ICGB.

    Газопровод IGB соединяет газотранспортную систему Греции (DESFA) и Трансадриатический газопровод в районе Комотини с болгарской системой (Bulgartransgaz) в районе Стара-Загора. Его протяженность составляет 182 км, диаметр трубы - 813 мм. Проектная мощность газопровода составляет 3 млрд кубометров газа в год с возможностью увеличения до 5 млрд кубометров при наличии рыночного спроса и технических условий.

