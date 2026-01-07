Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 07 января, 2026
    • 13:24
    Компания Госслужбы по вопросам имущества объявила о ликвидации

    ООО "Бюллетень недвижимого имущества и газета "Мулькийет"", находящееся в ведении Государственной службы по вопросам имущества, объявило о ликвидации.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на газету "Налоги" Государственной налоговой службы.

    Кредиторы могут в течение двух месяцев предъявить свои требования по адресу: город Баку, Низаминский район, проспект Гейдара Алиева, 139.

    Компания действует с 2004 года. Ее уставный капитал составляет 300 манатов, а законным представителем является Али Зульфугар оглу Ахмедов.

    Государственная налоговая служба кредиторы
    Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin şirkəti ləğv olunur

