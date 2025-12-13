Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева
    В Нахчыване и Джебраиле начаты работы по созданию азербайджано-турецко-европейского энергоузла

    ОАО "Азерэнержи" приступило к подготовительным работам по созданию азербайджано-турецко-европейского энергетического узла в Нахчыване и Джебраиле.

    Как сообщает Report, у турецкой компании Mitaş Endüstri Sanayi TİC. A.Ş. будут закуплены металлические опоры для 330 кВ-ной ЛЭП "Нахчыван - Ордубад" на сумму 13,476 млн манатов, и для 330 кВ-ной ЛЭП "Агбенд - Джебраил" на сумму 9,508 млн манатов.

    Строительные работы на ЛЭП "Ордубад-Нахчыван" (105 км) и ЛЭП "Джебраил-Агбенд" (74 км) будут выполнять предприятие "Электрик Гурашдырма" и ООО "Азерэлектрик Тикинти Гурашдырма", которым будет выплачено 33,6 млн и 23,68 млн манатов соответственно.

    Напомним, что "Азернержи" планирует в ближайшие годы строительство трансформаторной подстанции 400/330/110/35/10 кВ и прокладку 230-километровой двухоборотной линии напряжением 400 кВ в Нахчыване. Это посодействует созданию возможности прямого экспорта энергии из Азербайджана в Турцию.

    Naxçıvan və Cəbrayılda Azərbaycan–Türkiyə–Avropa enerji qovşağının yaradılması ilə bağlı işlərə başlanılıb
