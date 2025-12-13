Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева
    Прогноз погоды на воскресенье

    • 13 декабря, 2025
    • 14:02
    Прогноз погоды на воскресенье

    14 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове временами прогнозируются осадки.

    Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

    Ночью и утром в некоторых пригородных районах возможны кратковременные дожди со снегом. Днем осадки постепенно прекратятся. Сильный северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

    Температура воздуха ночью составит 2-4, днем 4-6 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 760 до 770 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 80-85%, днем 60-65%.

    В районах Азербайджана местами ожидаются осадки. В отдельных местах интенсивные ливни могут смениться снегом. Днем осадки постепенно прекратятся. Временами ожидается туман. Западный ветер местами временами усилится.

    Температура воздуха ночью составит 1-6, днем 7-11 градусов тепла, в горах ночью 1-6 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.

