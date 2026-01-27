СМИ: В Хасеке и Камышлы разместят силы безопасности Сирии

Силы внутренней безопасности Сирии будут размещены в Хасеке и Камышлы на северо-востоке страны.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Al-Ikhbariya, об этом было объявлено по итогам переговоров в Дамаске президента арабской республики Ахмеда аш-Шараа с командующим "Силами демократической Сирии" (СДС, ячейка группировки РКК).

По информации телеканала, стороны достигли соглашения о прекращении военных действий на всех фронтах и выводе боевиков из городов на северо-востоке Сирии.

В дальнейшем члены СДС вольются в состав правительственных войск и силовых структур. Процесс их интеграции будет проходить в соответствии с планом, который будет учитывать интересы обеих сторон.

Ранее сообщалось, что РФ выводит военных с аэродрома Эль-Камышлы. Отмечалась, что техника и тяжелое вооружение российских сил перебрасываются на базу в Хмеймиме.