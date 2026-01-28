Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    В регионе
    28 января, 2026
    00:27
    Эрдоган обсудил с Трампом региональные и глобальные вопросы

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и американский лидер Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили региональные и глобальные вопросы.

    Как передает Report, об этом сообщили в Управлении коммуникаций Администрации турецкого президента.

    Согласно информации, стороны обменялись мнениями о последней ситуации в Сирии, "Совете мира" по Газе, а также другим представляющим взаимный интерес вопросам, в частности оборонной промышленности.

    "Эрдоган отметил, что Анкара продолжит предпринимать шаги для развития сотрудничества между Турцией и США, заявив, что вывод отношений на более высокий уровень во всех сферах соответствует общим интересам двух стран", - говорится в сообщении.

    Ərdoğan Trampla müdafiə sənayesi sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib

