Эрдоган обсудил с Трампом региональные и глобальные вопросы

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и американский лидер Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили региональные и глобальные вопросы.

Как передает Report, об этом сообщили в Управлении коммуникаций Администрации турецкого президента.

Согласно информации, стороны обменялись мнениями о последней ситуации в Сирии, "Совете мира" по Газе, а также другим представляющим взаимный интерес вопросам, в частности оборонной промышленности.

"Эрдоган отметил, что Анкара продолжит предпринимать шаги для развития сотрудничества между Турцией и США, заявив, что вывод отношений на более высокий уровень во всех сферах соответствует общим интересам двух стран", - говорится в сообщении.

