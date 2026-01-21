Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с Дональдом Трампом

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор со своим коллегой из США Дональдом Трампом.

    Как сообщает Report, об этом проинформировало Управление коммуникаций Администрации Президента Турции.

    Главы государств обсудили двусторонние отношения между Турцией и США, а также региональные и глобальные события. Эрдоган отметил, что Турция внимательно следит за событиями в Сирии и что единство, целостность и территориальная целостность этой страны имеют важное значение для Турции.

    В ходе разговора также обсуждались борьба с ИГИЛ и ситуация с членами этой террористической организации в сирийских тюрьмах. Эрдоган подчеркнул, что мирная Сирия, свободная от терроризма и всесторонне развивающаяся, будет способствовать стабильности региона.

    Президент Турции отметил, что усилия по установлению мира в Газе продолжаются, и официальная Анкара будет действовать в координации с США по этому вопросу. Эрдоган поблагодарил Трампа за приглашение в Совет по миру в Газе.

    Ранее Трамп заявил, что высоко ценит политику, проводимую Эрдоганом, и намерен провести с ним важный телефонный разговор.

