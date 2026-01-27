Reuters: США намерены снять санкции с нефтяной отрасли Венесуэлы

США намерены прекратить действие некоторых санкций в отношении нефтяной отрасли Венесуэлы.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что администрация президента США Дональда Трампа "работает над выпуском генеральной лицензии, предусматривающей отмену действия некоторых санкций", введенных в отношении нефтяной отрасли Венесуэлы. Таким образом Вашингтон откажется от "прежнего плана предоставить исключения [из санкционного режима] для компаний, стремящихся вести бизнес в стране".

До введения американских санкций в 2018 году Венесуэла экспортировала большую часть своей нефти в США, Индию и страны Латинской Америки.

Трамп 3 января сообщил, что США успешно нанесли крупномасштабный удар по Венесуэле. Он отметил, что президент Боливарианской республики Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены с территории государства.

Спустя два дня, 5 января, венесуэльский лидер с супругой предстали перед судом Нью-Йорка для предъявления обвинений. В суде он заявил о своей невиновности и добавил, что все еще является президентом своей страны. Американский суд согласился назначить посещение консульскими работниками Венесуэлы. Следующее заседание назначено на 17 марта.