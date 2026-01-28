Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    • 28 января, 2026
    • 00:04
    Шмыгаль: В Киеве без света остаются 710 тыс. потребителей

    Число обесточенных потребителей в Киеве составляет 710 тыс.

    Как передает Report, об этом в своем Telegram-канале сообщил первый вице-премьер - министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

    "Без электроэнергии в Киеве сейчас 710 тыс. потребителей", - написал он.

    Пока Киев не удается вывести на прогнозируемые графики отключений электроэнергии. Однако Шмыгаль предупредил, что "энергосистема повреждена неравномерно", поэтому после ее восстановления графики могут существенно отличаться в разных энергоузлах.

