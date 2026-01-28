Шмыгаль: В Киеве без света остаются 710 тыс. потребителей
- 28 января, 2026
- 00:04
Число обесточенных потребителей в Киеве составляет 710 тыс.
Как передает Report, об этом в своем Telegram-канале сообщил первый вице-премьер - министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.
"Без электроэнергии в Киеве сейчас 710 тыс. потребителей", - написал он.
Пока Киев не удается вывести на прогнозируемые графики отключений электроэнергии. Однако Шмыгаль предупредил, что "энергосистема повреждена неравномерно", поэтому после ее восстановления графики могут существенно отличаться в разных энергоузлах.
