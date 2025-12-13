WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü İlham Əliyev

    Bazar gününün hava proqnozu açıqlanıb

    Ekologiya
    • 13 dekabr, 2025
    • 13:06
    Bazar gününün hava proqnozu açıqlanıb

    Bakıda və Abşeron yarımadasında dekabrın 14-də arabir yağıntılı olacağı gözlənilir.

    Bu barədə "Report"a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, gecə və səhər bəzi şəhərətrafı ərazilərdə qısa müddətə yağışın sulu qarla qarışıq yağacağı ehtimalı var. Gündüz tədricən kəsiləcək. Güclü şimal-qərb küləyi gündüz şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq.

    Havanın temperaturu gecə 2-4, gündüz 4-6 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 760 mm civə sütunundan 770 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət gecə 80-85%, gündüz 60-65% təşkil edəcək.

    Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı, qara keçəcəyi ehtimalı var. Gündüz yağıntılar tədricən kəsiləcək. Arabir duman olacaq. Qərb küləyi bəzi yerlərdə arabir güclənəcək.

    Havanın temperaturu gecə 1-6, gündüz 7-11 dərəcə isti, dağlarda gecə 1-6 dərəcə şaxta, gündüz 0-5 dərəcə isti olacaq.

    Hava proqnozu

    Son xəbərlər

    13:47

    Naxçıvanda Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidməti üçün yeni inzibati bina tikiləcək

    İnfrastruktur
    13:34
    Foto

    Regionlardan olan cüdoçular üçün anti-dopinq mövzusunda maarifləndirici seminar keçirilib

    Fərdi
    13:33

    Rusiya bu gecə Ukraynaya son dövrlərin ən genişmiqyaslı hücumunu həyata keçirib

    Region
    13:26

    Naxçıvan və Cəbrayılda Azərbaycan–Türkiyə–Avropa enerji qovşağının yaradılması ilə bağlı işlərə başlanılıb

    Energetika
    13:06

    Bazar gününün hava proqnozu açıqlanıb

    Ekologiya
    13:06

    "Neftçi"nin yeni baş məşqçisi: "Klubun layihəsini bəyəndim"

    Futbol
    13:05

    Sumqayıtda 27 yaşlı qadının abortdan sonra öldüyü iddia edilir

    Hadisə
    13:03

    Avstriya dörd ölkə ilə sərhəd nəzarətini uzadacaq

    Digər ölkələr
    13:01

    Salyanda 9 kiloqram narkotik satmaq istəyən şəxslər həbs olunub

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti