В Нидерландах прошло мероприятие в связи с Днем памяти Гейдара Алиева

В посольстве Азербайджана в Нидерландах состоялось мероприятие по случаю 12 декабря - Дня памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, мероприятие началось с минуты молчания в память о великом лидере.

Посол Азербайджана в Нидерландах Мамед Ахмедзаде в своем выступлении рассказал о стратегии, реализованной Гейдаром Алиевым, направленной на вывод страны из сложных испытаний, укрепление независимости, а также формирование и развитие основ азербайджанской государственности.

Дипломат подчеркнул, что достойный преемник общенационального лидера президент Ильхам Алиев превратил Азербайджан в могущественное государство региона.

Руководители азербайджанских общественных организаций в Нидерландах рассказали об исключительной роли великого лидера в судьбе азербайджанского народа, а также об особом внимании, которое он уделял организации и укреплению деятельности азербайджанской диаспоры.

На мероприятии также был показан фильм, отражающий богатое государственное наследие общенационального лидера.