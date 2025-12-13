Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева
    В Нидерландах прошло мероприятие в связи с Днем памяти Гейдара Алиева

    • 13 декабря, 2025
    • 14:35
    В Нидерландах прошло мероприятие в связи с Днем памяти Гейдара Алиева

    В посольстве Азербайджана в Нидерландах состоялось мероприятие по случаю 12 декабря - Дня памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.

    Как сообщает Report, мероприятие началось с минуты молчания в память о великом лидере.

    Посол Азербайджана в Нидерландах Мамед Ахмедзаде в своем выступлении рассказал о стратегии, реализованной Гейдаром Алиевым, направленной на вывод страны из сложных испытаний, укрепление независимости, а также формирование и развитие основ азербайджанской государственности.

    Дипломат подчеркнул, что достойный преемник общенационального лидера президент Ильхам Алиев превратил Азербайджан в могущественное государство региона.

    Руководители азербайджанских общественных организаций в Нидерландах рассказали об исключительной роли великого лидера в судьбе азербайджанского народа, а также об особом внимании, которое он уделял организации и укреплению деятельности азербайджанской диаспоры.

    На мероприятии также был показан фильм, отражающий богатое государственное наследие общенационального лидера.

