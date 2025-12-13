Азербайджан сократил на 13% расходы на импорт одежды из Турции

Азербайджан в январе-ноябре этого года импортировал из Турции одежду на сумму $49,668 млн.

Как сообщает Report со ссылкой на Ассоциацию экспортеров Турции, это на 13,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

В ноябре Турция экспортировала в Азербайджан одежду на сумму $5,072 млн, что на 14,8% меньше, чем годом ранее.

За 11 месяцев общая стоимость экспорта одежды из Турции снизилась на 6,9% в годовом исчислении, до $15,507 млрд, а в ноябре - на 13,1%, до $1,291 млрд.