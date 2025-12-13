Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева

    Азербайджан сократил на 13% расходы на импорт одежды из Турции

    Бизнес
    • 13 декабря, 2025
    • 14:10
    Азербайджан сократил на 13% расходы на импорт одежды из Турции

    Азербайджан в январе-ноябре этого года импортировал из Турции одежду на сумму $49,668 млн.

    Как сообщает Report со ссылкой на Ассоциацию экспортеров Турции, это на 13,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

    В ноябре Турция экспортировала в Азербайджан одежду на сумму $5,072 млн, что на 14,8% меньше, чем годом ранее.

    За 11 месяцев общая стоимость экспорта одежды из Турции снизилась на 6,9% в годовом исчислении, до $15,507 млрд, а в ноябре - на 13,1%, до $1,291 млрд.

    экспорт одежда Турция
    Azərbaycan Türkiyədən geyim idxalına çəkdiyi xərclərini 13 % azaldıb
    Elvis

    Последние новости

    14:35
    Фото

    В Нидерландах прошло мероприятие в связи с Днем памяти Гейдара Алиева

    Внешняя политика
    14:30

    В Нахчыване и Джебраиле начаты работы по созданию азербайджано-турецко-европейского энергоузла

    Энергетика
    14:10

    Азербайджан сократил на 13% расходы на импорт одежды из Турции

    Бизнес
    14:08

    Азербайджан и "OpenAI" обсудили создание инфраструктуры для суверенного искусственного интеллекта

    ИКТ
    14:02

    Прогноз погоды на воскресенье

    Экология
    14:00

    В Германии полиция эвакуировала примерно 120 человек с рождественского рынка

    Другие страны
    13:52

    27-летняя жительница Сумгайыта скончалась после аборта

    Происшествия
    13:48

    В Тбилиси сегодня пройдет финал детского конкурса Евровидение

    Kультурная политика
    13:43

    Завтра в первой половине дня в Баку ожидаются дожди - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    Экология
    Лента новостей