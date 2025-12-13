Azərbaycan Türkiyədən geyim idxalına çəkdiyi xərclərini 13 % azaldıb

WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü
    • 13 dekabr, 2025
    • 11:21
    Bu ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycan Türkiyədən 49,668 milyon ABŞ dolları dəyərində geyim idxal edib.

    "Report" Türkiyə İxracatçılar Məclisinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 13,1 % azdır.

    Təkcə noyabrda Türkiyə Azərbaycana 5,072 milyon ABŞ dolları dəyərində geyim ixrac edib ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 14,8 % azdır.

    11 ayda Türkiyənin geyim ixracının ümumi dəyəri illik müqayisədə 6,9 % azalaraq 15,507 milyard ABŞ dollarına, noyabrda isə 13,1 % azalaraq 1,291 milyard ABŞ dollarına enib.

    Türkiyədən ən çox geyim idxalını Almaniya 2 milyard 442,294 milyon ABŞ dolları (1 il əvvələ nisbətən 8 % az), Niderland 1 milyard 785,670 milyon ABŞ dolları (5,4 % az) və İspaniya 1 milyard 583,339 milyon ABŞ dolları (10,3 % az) dəyərində həyata keçirib.

