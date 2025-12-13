27-летняя жительница Сумгайыта скончалась после аборта
Происшествия
- 13 декабря, 2025
- 13:52
27-летняя жительница Сумгайыта скончалась после проведения аборта.
Об этом сумгайытскому бюро Report сообщили члены семьи погибшей.
По их словам, инцидент произошел в родильном отделении Сумгайытской городской больницы № 1. Отмечается, что жительница города Зарифа Алиева (1998 г.р.) обратилась в медицинское учреждение для проведения процедуры аборта.
После медицинского вмешательства состояние пациентки резко ухудшилось. Несмотря на реанимационные меры, спасти ее жизнь не удалось.
По факту проводится расследование.
Последние новости
14:35
Фото
В Нидерландах прошло мероприятие в связи с Днем памяти Гейдара АлиеваВнешняя политика
14:30
В Нахчыване и Джебраиле начаты работы по созданию азербайджано-турецко-европейского энергоузлаЭнергетика
14:10
Азербайджан сократил на 13% расходы на импорт одежды из ТурцииБизнес
14:08
Азербайджан и "OpenAI" обсудили создание инфраструктуры для суверенного искусственного интеллектаИКТ
14:02
Прогноз погоды на воскресеньеЭкология
14:00
В Германии полиция эвакуировала примерно 120 человек с рождественского рынкаДругие страны
13:52
27-летняя жительница Сумгайыта скончалась после абортаПроисшествия
13:48
В Тбилиси сегодня пройдет финал детского конкурса ЕвровидениеKультурная политика
13:43