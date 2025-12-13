Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева
    27-летняя жительница Сумгайыта скончалась после аборта

    Происшествия
    • 13 декабря, 2025
    • 13:52
    27-летняя жительница Сумгайыта скончалась после проведения аборта.

    Об этом сумгайытскому бюро Report сообщили члены семьи погибшей.

    По их словам, инцидент произошел в родильном отделении Сумгайытской городской больницы № 1. Отмечается, что жительница города Зарифа Алиева (1998 г.р.) обратилась в медицинское учреждение для проведения процедуры аборта.

    После медицинского вмешательства состояние пациентки резко ухудшилось. Несмотря на реанимационные меры, спасти ее жизнь не удалось.

    По факту проводится расследование.

    Sumqayıtda 27 yaşlı qadının abortdan sonra öldüyü iddia edilir
