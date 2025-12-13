27-летняя жительница Сумгайыта скончалась после аборта

27-летняя жительница Сумгайыта скончалась после проведения аборта.

Об этом сумгайытскому бюро Report сообщили члены семьи погибшей.

По их словам, инцидент произошел в родильном отделении Сумгайытской городской больницы № 1. Отмечается, что жительница города Зарифа Алиева (1998 г.р.) обратилась в медицинское учреждение для проведения процедуры аборта.

После медицинского вмешательства состояние пациентки резко ухудшилось. Несмотря на реанимационные меры, спасти ее жизнь не удалось.

По факту проводится расследование.