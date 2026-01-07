Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Урсула фон дер Ляйен: Закон выше силы, это применимо и к Гренландии

    Другие страны
    • 07 января, 2026
    • 22:44
    Урсула фон дер Ляйен: Закон выше силы, это применимо и к Гренландии

    В вопросе Гренландии важно соблюдать принципы международного права.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом в Никосии на церемонии открытия председательства Кипра в ЕС заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    "Европейский союз родился из конфликта. Наш блок не идеален, но он является обещанием, что сотрудничество сильнее конфронтации, что закон сильнее силы. Эти принципы применимы не только к нашему Европейскому союзу, но и в равной степени к Гренландии", - заявила Фон дер Ляйен, обозначив свою позицию о неправомерности желаний нынешней администрации США в отношении Гренландии, которая имеет автономию, но является частью Дании и Евросоюза.

    Евросоюз Дания Гренландия США Урсула фон дер Ляйен

    Последние новости

    23:07

    Белый дом: Трамп активно обсуждает со своей командой покупку Гренландии

    Другие страны
    22:50

    СМИ: Балотелли продолжит карьеру во второй лиге ОАЭ

    Футбол
    22:44

    Урсула фон дер Ляйен: Закон выше силы, это применимо и к Гренландии

    Другие страны
    22:36
    Фото

    На ряде дорог Баку из-за тумана снижен скоростной режим

    Инфраструктура
    22:24

    В тренерском штабе "Нефтчи" произведены новые назначения

    Футбол
    22:15

    Гутерриш обсудил с постпредом Венесуэлы при ООН ситуацию в стране

    Другие страны
    22:13

    В Сальяне девять человек пострадали при столкновении микроавтобуса и легковушки

    Происшествия
    22:01
    Фото
    Видео

    Лейла Алиева стала гостем проекта Kənd Həyatı в Гусаре

    Внутренняя политика
    21:53

    Белый дом: Экипаж танкера Marinera предстанет перед судом за нарушение санкций США

    Другие страны
    Лента новостей