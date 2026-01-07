Урсула фон дер Ляйен: Закон выше силы, это применимо и к Гренландии

В вопросе Гренландии важно соблюдать принципы международного права.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом в Никосии на церемонии открытия председательства Кипра в ЕС заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Европейский союз родился из конфликта. Наш блок не идеален, но он является обещанием, что сотрудничество сильнее конфронтации, что закон сильнее силы. Эти принципы применимы не только к нашему Европейскому союзу, но и в равной степени к Гренландии", - заявила Фон дер Ляйен, обозначив свою позицию о неправомерности желаний нынешней администрации США в отношении Гренландии, которая имеет автономию, но является частью Дании и Евросоюза.