Урсула фон дер Ляйен: Закон выше силы, это применимо и к Гренландии
Другие страны
- 07 января, 2026
- 22:44
В вопросе Гренландии важно соблюдать принципы международного права.
Как сообщает европейское бюро Report, об этом в Никосии на церемонии открытия председательства Кипра в ЕС заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Европейский союз родился из конфликта. Наш блок не идеален, но он является обещанием, что сотрудничество сильнее конфронтации, что закон сильнее силы. Эти принципы применимы не только к нашему Европейскому союзу, но и в равной степени к Гренландии", - заявила Фон дер Ляйен, обозначив свою позицию о неправомерности желаний нынешней администрации США в отношении Гренландии, которая имеет автономию, но является частью Дании и Евросоюза.
Последние новости
23:07
Белый дом: Трамп активно обсуждает со своей командой покупку ГренландииДругие страны
22:50
СМИ: Балотелли продолжит карьеру во второй лиге ОАЭФутбол
22:44
Урсула фон дер Ляйен: Закон выше силы, это применимо и к ГренландииДругие страны
22:36
Фото
На ряде дорог Баку из-за тумана снижен скоростной режимИнфраструктура
22:24
В тренерском штабе "Нефтчи" произведены новые назначенияФутбол
22:15
Гутерриш обсудил с постпредом Венесуэлы при ООН ситуацию в странеДругие страны
22:13
В Сальяне девять человек пострадали при столкновении микроавтобуса и легковушкиПроисшествия
22:01
Фото
Видео
Лейла Алиева стала гостем проекта Kənd Həyatı в ГусареВнутренняя политика
21:53