Hadisə
- 13 dekabr, 2025
- 13:05
Sumqayıtda 27 yaşlı qadının abortdan sonra öldüyü iddia edilir.
"Report"un yerli bürosuna ailədən verilən məlumata görə, hadisə Sumqayıt Şəhər 1 nömrəli xəstəxananın doğum şöbəsində baş verib.
Bildirilib ki, 1998-ci il təvəllüdlü Zərifə Əliyeva abort məqsədilə xəstəxanaya müraciət edib. Tibbi prosedurdan sonra qadının vəziyyəti kəskin pisləşib və aparılan reanimasiya tədbirlərinə baxmayaraq, onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.
Hadisənin baş vermə səbəbləri dəqiqləşdirilir.
