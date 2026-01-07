Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    На ряде дорог Баку из-за тумана снижен скоростной режим

    Инфраструктура
    • 07 января, 2026
    • 22:36
    На ряде дорог Баку из-за тумана снижен скоростной режим

    На некоторых автомагистралях Баку из-за туманной погоды снижен скоростной режим.

    Как передает Report, об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом.

    Отмечается, что скоростной режим на дороге Зыхский круг-аэропорт снижен на 40 км/ч, а на трассе проспект Гейдара Алиева-Мардакян-Загульба-Бильгя - на 20 км/ч на всех полосах.

    На информационных табло размещен предупредительный знак "туманная погода".

    Водителей просят соблюдать установленный скоростной режим.

