На ряде дорог Баку из-за тумана снижен скоростной режим

На некоторых автомагистралях Баку из-за туманной погоды снижен скоростной режим.

Как передает Report, об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом.

Отмечается, что скоростной режим на дороге Зыхский круг-аэропорт снижен на 40 км/ч, а на трассе проспект Гейдара Алиева-Мардакян-Загульба-Бильгя - на 20 км/ч на всех полосах.

На информационных табло размещен предупредительный знак "туманная погода".

Водителей просят соблюдать установленный скоростной режим.