На ряде дорог Баку из-за тумана снижен скоростной режим
Инфраструктура
- 07 января, 2026
- 22:36
На некоторых автомагистралях Баку из-за туманной погоды снижен скоростной режим.
Как передает Report, об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом.
Отмечается, что скоростной режим на дороге Зыхский круг-аэропорт снижен на 40 км/ч, а на трассе проспект Гейдара Алиева-Мардакян-Загульба-Бильгя - на 20 км/ч на всех полосах.
На информационных табло размещен предупредительный знак "туманная погода".
Водителей просят соблюдать установленный скоростной режим.
