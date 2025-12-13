WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü
    WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü

    "Kuaizhou-11" raketi Çinin iki peykini orbitə çıxarıb

    Digər ölkələr
    • 13 dekabr, 2025
    • 07:56
    Kuaizhou-11 raketi Çinin iki peykini orbitə çıxarıb

    Çin iki peyk daşıyan "Kuaizhou-11" raketinin uğurla buraxılışını həyata keçirib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Çinin Mərkəzi Televiziyası xəbər verib.

    Məlumata görə, buraxılış Pekin vaxtı ilə səhər saat 9:08-də (Bakı vaxtı ilə səhər saat 5:08) ölkənin şimalındakı Çzyuszyan kosmodromundan həyata keçirilib. Bu, "Kuaizhou-11"in dördüncü missiyasıdır.

    Sınaq kosmik aparat olan "Di'er-5" "Xiwang-5-2" peyki ilə birlikdə orbitə çıxarılıb.

    Bərk yanacaqla işləyən "Kuaizhou-11" Çinin Aerokosmik Elm və Sənaye Korporasiyası tərəfindən hazırlanıb. Onun uzunluğu 25 metrdən çoxdur və Yer kürəsinin aşağı orbitinə 1,5 tona qədər faydalı yük çatdırmaq qabiliyyətinə malikdir.

    Çin Raket peyk
    Ракета Kuaizhou-11 вывела на орбиту два китайских спутника

    Son xəbərlər

    07:56

    "Kuaizhou-11" raketi Çinin iki peykini orbitə çıxarıb

    Digər ölkələr
    07:21

    Tramp: ABŞ təkcə Venesueladakı narkotik kartellərinə zərbələr endirməyəcək

    Digər ölkələr
    06:46

    UEFA AFFA-ya 5,55 milyon avro vəsait ayıracaq

    Futbol
    06:08

    Trampın xüsusi elçisi Berlində Avropa liderləri və Zelenski ilə görüşəcək

    Digər ölkələr
    05:36

    Rusiyanın hücumundan sonra Odessada işıq və suyun nəqlində fasilələr yaranıb

    Digər ölkələr
    05:14

    WSJ: ABŞ Çindən İrana gedən gəmini ələ keçirib

    Digər ölkələr
    04:41

    Tramp: Rusiya - Ukrayna müharibəsinin həllində əhəmiyyətli irəliləyiş var

    Digər ölkələr
    04:08

    Almaniyada aeroportda sərnişindən 11 000-dən çox almaz müsadirə edilib

    Digər ölkələr
    03:52

    Tramp FES rəhbəri vəzifəsinə iki əsas namizədin adını açıqlayıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti