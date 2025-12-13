"Kuaizhou-11" raketi Çinin iki peykini orbitə çıxarıb
Digər ölkələr
- 13 dekabr, 2025
- 07:56
Çin iki peyk daşıyan "Kuaizhou-11" raketinin uğurla buraxılışını həyata keçirib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Çinin Mərkəzi Televiziyası xəbər verib.
Məlumata görə, buraxılış Pekin vaxtı ilə səhər saat 9:08-də (Bakı vaxtı ilə səhər saat 5:08) ölkənin şimalındakı Çzyuszyan kosmodromundan həyata keçirilib. Bu, "Kuaizhou-11"in dördüncü missiyasıdır.
Sınaq kosmik aparat olan "Di'er-5" "Xiwang-5-2" peyki ilə birlikdə orbitə çıxarılıb.
Bərk yanacaqla işləyən "Kuaizhou-11" Çinin Aerokosmik Elm və Sənaye Korporasiyası tərəfindən hazırlanıb. Onun uzunluğu 25 metrdən çoxdur və Yer kürəsinin aşağı orbitinə 1,5 tona qədər faydalı yük çatdırmaq qabiliyyətinə malikdir.
