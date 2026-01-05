İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İnfrastruktur
    • 05 yanvar, 2026
    • 19:44
    Bayram günlərində Bakı Metropoliteni 2 milyona yaxın sərnişin daşıyıb.

    Bu barədə "Report"a "Bakı Metropoliteni" QSC-dən bildirilib.

    2025-ci ilin dekabrında isə 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 2,2 % artım müşahidə olunub.

    В праздничные дни Бакинский метрополитен перевез около 2 млн пассажиров

