Bayram günlərində Bakı Metropoliteni 2 milyona yaxın sərnişin daşıyıb.
Bu barədə "Report"a "Bakı Metropoliteni" QSC-dən bildirilib.
2025-ci ilin dekabrında isə 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 2,2 % artım müşahidə olunub.
