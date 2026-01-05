Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В праздничные дни Бакинский метрополитен перевез около 2 млн пассажиров

    Инфраструктура
    • 05 января, 2026
    • 20:00
    В праздничные дни Бакинский метрополитен перевез около 2 млн пассажиров

    В праздничные дни услугами железнодорожного транспорта в Баку воспользовались около 2 млн пассажиров.

    Об этом Report сообщили в ЗАО "Бакинский метрополитен".

    Отмечается, что в декабре 2025 года наблюдается рост пассажиропотока на 2,2 % по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

    Бакметрополитен пассажиропоток праздничные дни
    Фото
    Bayram günlərində Bakı Metropoliteni 2 milyona yaxın sərnişin daşıyıb

    Последние новости

    20:15

    ЦАХАЛ начал наносить удары по объектам боевиков на юге Ливана

    Другие страны
    20:00
    Фото

    В праздничные дни Бакинский метрополитен перевез около 2 млн пассажиров

    Инфраструктура
    19:57

    Премьер Израиля заявил о единой позиции с Трампом по Ирану

    Другие страны
    19:47

    Президент Ильхам Алиев: Кто силен, тот и прав - ВИДЕО

    Внутренняя политика
    19:46

    В Париже начался шестой раунд сирийско-израильских переговоров

    Другие страны
    19:39

    Нетаньяху заявил, что полностью поддерживает действия США в Венесуэле

    Другие страны
    19:32

    Гутерриш: Операция США может обострить нестабильность в Венесуэле

    Другие страны
    19:26

    Полиции Венесуэлы приказали арестовать всех причастных к поимке Мадуро

    Другие страны
    19:20

    Уиткофф и Кушнер представят США на переговорах по Украине в Париже

    Другие страны
    Лента новостей