В праздничные дни Бакинский метрополитен перевез около 2 млн пассажиров
Инфраструктура
- 05 января, 2026
- 20:00
В праздничные дни услугами железнодорожного транспорта в Баку воспользовались около 2 млн пассажиров.
Об этом Report сообщили в ЗАО "Бакинский метрополитен".
Отмечается, что в декабре 2025 года наблюдается рост пассажиропотока на 2,2 % по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
