    ABŞ Sülh Şurası üçün 10 milyard dollar ayıracaq

    Xarici siyasət
    • 19 fevral, 2026
    • 19:54
    ABŞ Sülh Şurası üçün 10 milyard dollar ayıracaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Tramp Sülh Şurasının iclasında çıxışı zamanı məlumat verib.

    "Sülh Şurası bu zaldan başlayaraq daha yaxşı bir gələcəyin necə qurulacağını göstərir", - deyə Tramp əlavə edib.

