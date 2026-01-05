İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    BMT TŞ ABŞ-nin Maduronu ələ keçirməsi ilə bağlı təcili iclas keçirir

    • 05 yanvar, 2026
    • 19:21
    BMT TŞ ABŞ-nin Maduronu ələ keçirməsi ilə bağlı təcili iclas keçirir

    BMT Təhlükəsizlik Şurası ABŞ-nin Venesuelada keçirdiyi əməliyyatla bağlı təcili iclas keçirir.

    "Report"un xarici KİV-ə istinadən verdiyi məlumata görə, görüş Kolumbiyanın təşəbbüsü, Çin və Rusiyanın dəstəyi ilətəşkil olunub və hazırda BMT-nin Nyu-Yorkdakı qərargahında keçirilir.

    Qeyd edək ki, ABŞ-nin əməliyyat zamanı ölkə prezidenti Nikolas Maduro və onun həyat yoldaşı Siliya Flores saxlanılaraq Nyu-Yorka gətirilib. Maduro yaxın saatlarda məhkəmə qarşısına çıxacaq.

    Xatırladaq ki, 2025-ci ilin noyabrında ABŞ Prezidenti Donald Tramp Venesuelada Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin gizli əməliyyatlarının aparılmasına sanksiya vermişdi. Bir neçə aylıq hazırlıqdan sonra 2026-cı il yanvarın 3-nə keçən gecə ABŞ xüsusi təyinatlıları Maduronu və həyat yoldaşı Siliya Floresi Karakasdakı Fuerte-Tiuna kompleksində saxlayıb. Onlar ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələrinin gəmisinə evakuasiya edilərək narkoterrorizm ittihamları üzrə məhkəmə üçün Nyu-Yorka gətirilib.

