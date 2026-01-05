Совбез ООН проводит экстренное заседание по Венесуэле

Совет Безопасности ООН проводит экстренное заседание в связи с операцией США в Венесуэле, в ходе которой президент страны Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были схвачены и доставлены в Нью-Йорк.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Встреча была инициирована Колумбией при поддержке Китая и России и проходит в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, менее чем в восьми километрах к северу от здания суда, где Мадуро в ближайшие часы предстанет перед судом.

В ноябре 2025 года президент США Дональд Трамп санкционировал проведение секретных операций ЦРУ в Венесуэле. После месяцев подготовки ночью 3 января 2026 года американский спецназ схватил Мадуро и его жену Силию Флорес в комплексе Фуэрте-Тиуна в Каракасе. Их эвакуировали на корабль ВМС США и доставили в Нью-Йорк для суда по обвинениям в наркотерроризме.