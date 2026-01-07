Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Эстония планирует завершить строительство инфраструктуры на границе с РФ к концу 2027 года

    Эстония планирует завершить строительство пограничной инфраструктуры на восточной границе (на границе с РФ - ред.) к концу 2027 года.

    Как передает Report со ссылкой на эстонские СМИ, об этом сообщил представитель Департамента полиции и погранохраны (PPA) Вейко Коммусаар.

    По его словам, запланированные на 2025 год работы уже выполнены. На участках сухопутной границы, где установка забора была необходима с учетом природных особенностей, ограждения установлены. Также к концу прошлого года была создана постоянная пограничная инфраструктура на концах проездных путей Саатсеского сапога. На водных и болотистых участках границы охрана осуществляется другими методами.

    Коммусаар отметил, что в прошлом году работы по созданию пограничной инфраструктуры велись на двух крупных участках сухопутной границы, общая протяженность которых составила около 47 км.

    "Выполненные работы включают строительство подъездных дорог и патрульной дороги, установку мачт наблюдения и забора, а также создание инфраструктуры, необходимой для установки и ввода в эксплуатацию техники для видеонаблюдения и мониторинга. В предыдущие годы работы по созданию пограничной инфраструктуры были выполнены примерно на 63 километрах", – рассказал Коммусаар.

    По его словам, по мере развития проекта потребности в инфраструктуре возросли, поэтому работы будут продолжены и в 2026–2027 годах. В частности, забор планируется установить и на тех участках, где ранее это не предусматривалось, включая территории, которые предполагалось обменять с РФ.

    Также PPA намерено продолжить развитие инфраструктуры на реке Нарова: помимо уже построенных пяти позиций для мониторинга, в настоящее время возводятся еще девять. Что касается последнего 15-километрового сухопутного участка границы, который пока не имеет финансирования, ведомство совместно с МВД планирует обратиться к правительству за дополнительными средствами, а на закупку техники для мониторинга - ходатайствовать о финансировании из фондов ЕС.

    Как подчеркнул Коммусаар, цель проекта - создание современной и эффективно охраняемой границы, где объединены системы наблюдения, физические заграждения и современные центры управления.

    Лента новостей