Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Хазарском районе Баку столкнулись два автомобиля, есть погибший

    Происшествия
    • 07 января, 2026
    • 12:27
    В Хазарском районе Баку столкнулись два автомобиля, есть погибший

    В Хазарском районе Баку произошло ДТП со смертельным исходом.

    Как сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС), в результате столкновения автомобиля Hyundai с грузовой "Газелью" один человек оказался заблокирован в искореженном автомобиле.

    В результате спасательных мероприятий, проведенных силами МЧС, из деформированного транспортного средства извлечено тело погибшего и передано бригаде скорой медицинской помощи.

    ДТП авария Хазарский район МЧС Баку
    Xəzər rayonunda iki avtomobil toqquşub, ölən var

    Последние новости

    13:09

    Кубок Азербайджана: Определены даты первых матчей 1/4 финала

    Футбол
    13:07

    Теодора Георгиева: Азербайджанский газ - самый конкурентоспособный

    Энергетика
    13:05

    Пять автомобилей провалились под лед в Амурском заливе

    В регионе
    13:02

    Завтра в Баку и на Абшероне ожидается туман

    Экология
    12:57

    Баку и Киев нацелены на активизацию межрегиональных связей

    Внешняя политика
    12:56

    В аэропортах Парижа отменены до 150 рейсов из-за снегопада и гололеда

    Другие страны
    12:50

    Премьер-лига: Названа ​​дата матча "Карабах" - "Туран Товуз"

    Футбол
    12:34

    Эстония планирует завершить строительство инфраструктуры на границе с РФ к концу 2027 года

    Другие страны
    12:27

    В Хазарском районе Баку столкнулись два автомобиля, есть погибший

    Происшествия
    Лента новостей