В Хазарском районе Баку столкнулись два автомобиля, есть погибший
Происшествия
- 07 января, 2026
- 12:27
В Хазарском районе Баку произошло ДТП со смертельным исходом.
Как сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС), в результате столкновения автомобиля Hyundai с грузовой "Газелью" один человек оказался заблокирован в искореженном автомобиле.
В результате спасательных мероприятий, проведенных силами МЧС, из деформированного транспортного средства извлечено тело погибшего и передано бригаде скорой медицинской помощи.
