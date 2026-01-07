В Хазарском районе Баку столкнулись два автомобиля, есть погибший

В Хазарском районе Баку произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС), в результате столкновения автомобиля Hyundai с грузовой "Газелью" один человек оказался заблокирован в искореженном автомобиле.

В результате спасательных мероприятий, проведенных силами МЧС, из деформированного транспортного средства извлечено тело погибшего и передано бригаде скорой медицинской помощи.