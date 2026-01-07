İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Xəzər rayonunda iki avtomobil toqquşub, ölən var

    Hadisə
    • 07 yanvar, 2026
    • 12:13
    Xəzər rayonunda iki avtomobil toqquşub, ölən var

    Bakı şəhərinin Xəzər rayonunda ölümlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

    Bu barədə "Report"a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən (FHN) məlumat verilib.

    Bildirilib ki, qəza yerinə FHN-in xilasetmə qüvvələri cəlb olunub. Müəyyən olunub ki, "Hyundai" markalı minik avtomobili ilə "Qazel" markalı yük avtomobili toqquşub, 1 nəfər avtomobildə sıxılı vəziyyətdə qalıb.

    Nazirliyin müvafiq xilasetmə qüvvələri tərəfindən həyata keçirilən xilasetmə tədbirləri nəticəsində deformasiyaya uğrayan nəqliyyat vasitəsindən 1 nəfərin meyiti çıxarılaraq təcili tibbi yardım briqadasına təhvil verilib.

    yol-nəqliyyat hadisəsi Fövqəladə Hallar Nazirliyi
    В Хазарском районе Баку столкнулись два автомобиля, есть погибший

    Son xəbərlər

    12:32

    Azərbaycan millisinin sabiq üzvünün qızı Rusiya yığmasının heyətindən kənarda qalıb

    Fərdi
    12:19

    Xidmət rəisi Neftçalada vətəndaş qəbulu keçirəcək

    Hadisə
    12:19

    Belarus səfiri Samir Şərifovla Bakı-Minsk münasibətlərini müzakirə edib

    Xarici siyasət
    12:15

    Zakir Həsənov Qazaxıstanın yeni hərbi attaşesini qəbul edib

    Hərbi
    12:15

    Zelenski Kiprdə səfərdədir

    Region
    12:13

    Xəzər rayonunda iki avtomobil toqquşub, ölən var

    Hadisə
    12:11

    Kamal Quliyev: "Müalicə müsbət nəticə verməsə, əməliyyat olunacağam"

    Futbol
    12:00

    Azərbaycan əsas tədarük bazarına mandarin tədarükünü kəskin artırıb

    Biznes
    11:54

    İndoneziyada daşqınlar nəticəsində 16 nəfər ölüb, fövqəladə vəziyyət elan edilib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti