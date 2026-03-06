AFFA İntizam Komitəsi Rauf Əliyevə dörd matçlıq cəza verib
Futbol
- 06 mart, 2026
- 14:55
"Qarabağ" klubunun U-16 komandasının baş məşqçisi Rauf Əliyev dörd oyunluq cəzalanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə AFFA İntizam Komitəsi qərar çıxarıb.
Buna mütəxəssisin "Neftçi" ilə oyunun 45+3-cü dəqiqəsində hakimi təhqir etməsi səbəb olub.
Birbaşa qırmızı vərəqə alan Azərbaycan millisinin sabiq futbolçusu dörd oyunluq cəza ilə üzləşib.
