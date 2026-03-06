İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    AFFA İntizam Komitəsi Rauf Əliyevə dörd matçlıq cəza verib

    Futbol
    • 06 mart, 2026
    • 14:55
    "Qarabağ" klubunun U-16 komandasının baş məşqçisi Rauf Əliyev dörd oyunluq cəzalanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə AFFA İntizam Komitəsi qərar çıxarıb.

    Buna mütəxəssisin "Neftçi" ilə oyunun 45+3-cü dəqiqəsində hakimi təhqir etməsi səbəb olub.

    Birbaşa qırmızı vərəqə alan Azərbaycan millisinin sabiq futbolçusu dörd oyunluq cəza ilə üzləşib.

