İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Britaniya Venesuelada sülh yolu ilə demokratiyaya keçidi dəstəkləyib

    Digər ölkələr
    • 05 yanvar, 2026
    • 19:15
    Britaniya Venesuelada sülh yolu ilə demokratiyaya keçidi dəstəkləyib

    Böyük Britaniyanın Baş naziri Kir Starmer bəyan edib ki, ölkə Venesuelada sülh yolu ilə demokratiyaya keçidi dəstəkləyir.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə BBC xəbər verir.

    "Venesuelada baş verənlər, şübhəsiz ki, böyük əhəmiyyət kəsb edir. Biz çoxdan sülh yolu ilə demokratiyaya keçidi müdafiə edirik, çünki prezident legitim deyildi", – deyə o, jurnalistlərə bildirib.

    Starmer vurğulayıb ki, beynəlxalq hüquq ölkənin gələcəyinin əsası olmalıdır və ABŞ öz hərəkətlərinin səbəblərini izah etməlidir. Baş nazir əlavə edib ki, vəziyyət mürəkkəb olaraq qalır və əsas prioritet sabitlik və sülh yolu ilə demokratik prosesin təmin edilməsidir.

    https://www.youtube.com/live/Dgz9WmCdVIs

    Kir Starmer Venesuela Böyük Britaniya
    Великобритания выступила за мирный переход к демократии в Венесуэле

    Son xəbərlər

    20:09

    Azərbaycanın güləş millisi baş məşqçisi ilə yollarını ayırıb

    Fərdi
    20:07

    İsrailin Baş naziri Tramp ilə İran məsələsində eyni mövqedədir

    Digər ölkələr
    20:01

    Quterreş: ABŞ-nin əməliyyatı Venesueladakı qeyri-sabitliyi kəskinləşdirə bilər

    Digər ölkələr
    19:54

    ABŞ-nin neft şirkətlərinin səhmləri Trampın Venesuela ilə bağlı bəyanatları fonunda bahalaşıb

    Energetika
    19:53

    Azərbaycan I Liqa klubu Premyer Liqadan futbolçu transfer etməyə yaxındır

    Futbol
    19:50

    Netanyahu ABŞ-nin Venesueladakı fəaliyyətlərini tam şəkildə dəstəklədiyini bəyan edib

    Digər ölkələr
    19:44
    Foto

    Bayram günlərində Bakı Metropoliteni 2 milyona yaxın sərnişin daşıyıb

    İnfrastruktur
    19:42

    Venesuela polisinə Maduronun tutulmasında iştirak edənləri həbs etmək əmri verilib

    Digər ölkələr
    19:30

    Prezident İlham Əliyev: Kim güclüdür, o da haqlıdır - VİDEO

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti