Великобритания выступила за мирный переход к демократии в Венесуэле

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что страна поддерживает мирный переход к демократии в Венесуэле.

Как передает Report, об этом сообщает BBC.

"То, что происходит в Венесуэле, очевидно, имеет большое значение. Мы давно выступаем за мирный переход к демократии, поскольку президент был нелегитимным", - сказал он журналистам.

Стармер подчеркнул, что международное право должно стать основой будущего страны, а США должны объяснить причины своих действий. Премьер добавил, что ситуация остается сложной, и главным приоритетом остаются стабильность и обеспечение мирного демократического процесса.