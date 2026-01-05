Venesuela polisinə Maduronun tutulmasında iştirak edənləri həbs etmək əmri verilib
- 05 yanvar, 2026
- 19:42
Venesuela polisinə ABŞ-yə prezident Nikolas Maduronun tutulması əməliyyatında kömək edənlərin hamısını həbs etmək əmri verilib.
"Report"un "Sky News"a istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə bu gün dərc edilən fövqəladə vəziyyət haqqında fərmanda qeyd olunub.
"Müstəsnasız olaraq ABŞ-nin silahlı hücumunun irəlilədilməsində və ya dəstəklənməsində iştirak edənlərin hamısının ölkə üzrə axtarışına və dərhal həbsinə başlamaq lazımdır", – mətndə deyilir.
Xatırladaq ki, 2025-ci ilin noyabrında ABŞ Prezidenti Donald Tramp Venesuelada Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin gizli əməliyyatlarının aparılmasına sanksiya vermişdi. Bir neçə aylıq hazırlıqdan sonra 2026-cı il yanvarın 3-nə keçən gecə ABŞ xüsusi təyinatlıları Maduronu və həyat yoldaşı Siliya Floresi Karakasdakı Fuerte-Tiuna kompleksində saxlayıb. Onlar ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələrinin gəmisinə evakuasiya edilərək narkoterrorizm ittihamları üzrə məhkəmə üçün Nyu-Yorka gətirilib.